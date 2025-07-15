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Bolu'da medikal fabrikasında korkutan yangın! Ekiplerin çalışması sürüyor

Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Haber Merkezi
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Bolu'da medikal fabrikasında korkutan yangın! Ekiplerin çalışması sürüyor
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Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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