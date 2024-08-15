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Bolu’da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bolu’da iki ilçe arasında başlayan anız yangını ormana sıçradı. Mudurnu-Göynük ilçe sınırında büyüyen orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürmek için çevre illerden destek istenirken 2 köyün tahliye edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Bolu’da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
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Yangın, Göynük ilçesine bağlı Alanköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük-Mudurnu ilçelerinin sınırında bulunan Alanköy Köyü'nde öğle saatlerinde anız yangını çıktı.

Yangın ormanlık alana sıçradı

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Mudurnu ve Göynük ilçelerinden giden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2 saat boyunca devam eden yangını söndürmek için çevre illerden destek istenirken 2 köyün tahliye edildiği öğrenildi.

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