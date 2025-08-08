  1. Ekonomim
Bolu'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bolu Göynük'teki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bolu'nun Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarındaki ormanda saat 12:00 sıralarında yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, helikopterle çok sayıda personel sevk edildi. Yangın bölgesine giden ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Köyde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

