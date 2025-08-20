Bolu'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı! Ekipler müdahale ediyor
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
