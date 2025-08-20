  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bolu'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı! Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Bolu'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı! Ekipler müdahale ediyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bolu'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı! Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Milli gurur TOGG, yurt dışında: İlk defa bir TOGG'a yabancı plaka takıldı!Milli gurur TOGG, yurt dışında: İlk defa bir TOGG'a yabancı plaka takıldı!Otomotiv

 

Yüksek enflasyon sterlin üzerinde baskı yaratıyorYüksek enflasyon sterlin üzerinde baskı yaratıyorFinans

 

Gündem
İYİ Parti lideri Dervişoğlu ameliyat oldu: Burnunda tümör tespit edildi
İYİ Parti lideri Dervişoğlu ameliyat oldu: Burnunda tümör tespit edildi
Giresun'da denize girmek yasaklandı
Giresun'da denize girmek yasaklandı
İçişleri Bakanlığı, anne ve çocukların üzerine aracını süren taksici hakkında işlem başlattı
İçişleri Bakanlığı, anne ve çocukların üzerine aracını süren taksici hakkında işlem başlattı
Özgür Özel: Türkiye bilsin, İmamoğlu "Erdoğan’ı yenme" suçundan içerdedir
Özgür Özel: Türkiye bilsin, İmamoğlu "Erdoğan’ı yenme" suçundan içerdedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü
Suriye kara sınır kapılarında pasaportla geçiş işlemleri başladı
Suriye kara sınır kapılarında pasaportla geçiş işlemleri başladı