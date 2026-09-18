Bolu'da savcılık kararındaki iddialara yönelik soruşturma başlatıldı

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Bazı sosyal medya hesapları ve dijital medya mecralarında, bir Cumhuriyet savcısı tarafından verilen takipsizlik kararında "şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı" şeklinde ifadeye yer verildiğine ilişkin yayımlanan paylaşımlar ve haberler üzerine inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve ilgili kararda böyle bir ifadenin bulunmadığı tespit edildi.

Gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle ilgili olarak da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.