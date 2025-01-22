  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bolu'da yangın faciası: Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı
Takip Et

Bolu'da yangın faciası: Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı

Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bolu'da yangın faciası: Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı
Takip Et

Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

Bina 'ağır hasarlı'

Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

Bolu'daki yangında otelden sağ kurtulan personel konuştu: İnsanlar küçük çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldıBolu'daki yangında otelden sağ kurtulan personel konuştu: İnsanlar küçük çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldıGündem

 

Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Açık çağrıda bulunuyorumTanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Açık çağrıda bulunuyorumGündem

 

Gündem
Bolu'daki yangında otelden sağ kurtulan personel konuştu: İnsanlar küçük çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldı
Bolu'daki yangında otelden sağ kurtulan personel konuştu
TMMOB, İTO, DİSK ve KESK'ten ortak açıklama: İhmal ve denetimsizlik öldürüyor
TMMOB, İTO, DİSK ve KESK'ten ortak açıklama: İhmal ve denetimsizlik öldürüyor
Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Açık çağrıda bulunuyorum
Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Açık çağrıda bulunuyorum
Bakan Fidan, yeni ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, yeni ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kişiden intihar girişimi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kişiden intihar girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti