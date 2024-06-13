Bolu'da yere çöp ve izmarit atan 781 kişiye 451 bin 418 bin lira ceza kesildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yere çöp ve izmarit atan 781 kişiye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'e de sigara izmaritini yere attıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Özcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Bolu olarak Türkiye'nin en temiz şehri olmakta kararlıyız. Üzülerek paylaşıyorum, başta CHP ve Ak Parti il başkanları dahil son 1,5 ayda sokağa, kaldırıma, yeşil alanlara izmarit ve çöp atan 781 vatandaşımıza Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanmıştır. Hassasiyet göstermeyen kim olursa olsun biz kararlıyız, bilesiniz. Lütfen yapmayın." ifadelerini kullandı.

Yere çöp ve izmarit atan 781 kişiye Kabahatler Kanununa istinaden toplamda 451 bin 418 lira cezai işlem uygulandı.