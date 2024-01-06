Bolu'daki 4,2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den haritalı açıklama: Biri kırılmış olmalı
Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından haritalı paylaşım yaparak açıklamalarda bulundu. Görür, Bolu’nun kuzeyindeki fay hatlarına dikkat çekerek "Bunlardan biri kırılmış olmalı" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Deprem, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak’ta da hissedilen depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, bölgeye ilişkin haritayı paylaşarak, "Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı" dedi.
Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle pic.twitter.com/RTd5IiMHkP— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 6, 2024