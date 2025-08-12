Bolu'daki orman yangınının nedeni belli oldu: 2 kişi gözaltına alındı

Bolu’da dün öğle saatlerinde başlayan ve 22 saat sonra kısmen kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında dün saat 12.30 civarında çıkan yangın için köylülerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ayrıca bölge sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

2 kişi, gözaltına alındı

Ekiplerin dünden beri aralıksız havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, bugün saat 10.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Bu arada yangının tarlada biçerdöverle çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı tespit edildi. Tarlada iş yaptıkları sırada yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.