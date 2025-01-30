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Bolu'daki yangın faciası için komisyon kuruldu

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması için TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
AA
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Bolu'daki yangın faciası için komisyon kuruldu
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TBMM'nin "Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, Komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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