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Yangın faciasında yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener için tutuklama talebi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 78 kişinin hayattan koparan otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi
AA
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Yangın faciasında yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener için tutuklama talebi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve itfaiye personeli İ.A. ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken Gülener, Coşkun ve İ.A, tutuklanmaları talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Yanan otelin sahibi olan Halit Ergül'ün diğer oteli Gazelle Otel'inin Genel Müdürü A.D'nin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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