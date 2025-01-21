Bolu'daki yangın faciasında eski AK Parti'li milletvekilinin ailesine ulaşılamıyor

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın devam ediyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan otelde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Alevler kısa sürede oteli sararak büyük bir faciaya yol açtı. Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye Bolu merkezi, çevre ilçeler ve illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

Faciada 10 kişi yaşamonı yitirdi

Faciada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi yaralandı. Gece saatlerinde başlayan yangında söndürme çalışmaları hala devam ederken 13. kat detayı ortaya çıktı.

13. katta ne oldu?

Gazeteci Caner Güngör tv100 canlı yayınında verdiği bilgilerde 13. katta ulaşılamayan insanlar olduğunu, bunlardan birinin de eski AK Parti Milletvekili Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunları olduğunu belirtti.

tv100'e konuşan Caner Güngör, "13. Katta maalesef ulaşılamayan insanlar var. AK Parti Eski Bolu Milletvekilinin kızı ve damadı 3 çocuğuyla beraber oteldeydi. Maalesef henüz onlardan da bilgi alınamadı" dedi.