Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi

Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 51 yaralıdan 39'unun taburcu edildiğini açıkladı. 12 kişinin hastanelerdeki tedavisi ise sürüyor.