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Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin ailelerine hakaret eden 5 kişi için gözaltı kararı

Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini arayarak dalga geçen şüpheliler için harekete geçildi. Başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kişi için gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
AA
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Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin ailelerine hakaret eden 5 kişi için gözaltı kararı
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen şüphelilere ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.

5 şüpheli için gözaltın kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen, 1'i İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Açık kaynaklardan ulaşılan video ile ses kayıtlarının incelemesi ve çözümü devam ederken başka şüphelilere ilişkin tespitlerin de süreceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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