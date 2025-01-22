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Bolu'daki yangında otelden sağ kurtulan personel konuştu: İnsanlar küçük çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında sağ kurtulan otel çalışanı, yangının 3'üncü katta başlayarak üst katlara ulaştığını ifade ederek çalışan "En üst katlardan atlayanlar oldu, insanlar küçük çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldı. Elimizden geleni yaptık ama hiçbir şekilde yeterli olamadık" dedi.

Haber Merkezi
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Bolu'daki yangında otelden sağ kurtulan personel konuştu: İnsanlar küçük çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldı
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Bolu Kartaklaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. 

Otelde çalışan mutfak görevlisi Mehmetcan Gezci, Türkiye'yi yasa boğan olaya ilişkin ayrıntıları Sözcü TV'de Uğur Dündar ile Arena'ya anlattı.

Gezci, yaklaşık 1 aydır otelde çalıştığını söyleyen çalışan, saat 03.00 civarında yangının 3'üncü katta başladığını ve hızla üst katlara yayıldığını ifade etti. 

"İnsanlar küçük çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldı"

Yangından kurtulmak için atlayanlar olduğunu ifade eden Gezci, "Bir hemşire hanımın en üst kattan atladığını gördük. Yangından kurtulmak için atlamıştı ama maalesef kurtarılamadı. Ona yardımcı olmaya çalıştık; yorgan, yastık gibi şeyler götürdük ama ne yazık ki bunlar bile düşüşün etkisini hafifletmeye yetmedi. En üst katlardan atlayanlar oldu. İnsanlar küçük çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldı. Çok kötü görüntülerle karşılaştık. Elimizden geleni yaptık ama hiçbir şekilde yeterli olamadık" dedi.

Görevli, "Şehir merkezine uzak olduğumuz için itfaiyenin gelmesi uzun sürdü, yollar karlı ve buzlu olduğu için müdahale çok gecikti" dedi.

Uğur Dündar'ın "Peki, çalıştığınız bu 25 gün boyunca herhangi bir yangın alarmı, yangın çıktığında yapılması gerekenlerle ilgili bir eğitim veya tatbikat aldınız mı?" sorusuna yanıt veren çalışan, otelde görev yaptığı süre boyunca yangın tatbikatı yapılmadığını ve yangın alarm sistemlerinin çalıştığını görmediğini ifade etti.

Çalışan "Yangın çıkış merdivenlerinin nerede olduğunu dahi bilmiyoruz" dedi.

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