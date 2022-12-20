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Bombalı saldırıyla ilgili 4 tutuklama

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor. Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

21 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı. Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.