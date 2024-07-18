Ayhan Bora Kaplan davasında kritik gelişme! İlk tahliye geldi
Son dakika haberi... Ayhan Bora Kaplan davasında yargılanan polislerin ilk duruşmasında Organize Şube komiserlerinden Metehan İlkyaz'ın tahliyesine karar verildi.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen "gizli tanık" soruşturması çerçevesinde açılan davada, 6'sı emniyet mensubu 11 sanık hakim karşısına çıktı. Davada yargılanan polislerin ilk duruşmasında Organize Şube komiserlerinden Metehan İlkyaz'ın tahliyesine karar verildi.
11 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü
Ayhan Bora Kaplan’la ilgili davanın sanığı ve gizli tanığı Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin 6'sı emniyet mensubu 11 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya Ayhan Bora Kaplan’ın vekilleri ''sanığı etkileme suçu'' gerekçesiyle katılma talebinde bulundular. Duruşmaya katılımın yoğun olması nedeniyle duruşmanın büyük salona alınması istendi, ancak uygun salon bulunamadığı ifade edilerek bu talep reddedildi.
Duruşmada komiser tahliye edildi
Ayhan Bora Kaplan’ın avukatlarının ''tarafsız olmayacağı'', Kaplan’ın da ''suçtan zarar görme ihtimalinin bulunmadığı'' gerekçesiyle katılma talepleri reddedildi. Yargılanan polislerin ilk duruşmasında komiser tahliye edildi