  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 'Ayhan Bora Kaplan' davasında nihai karar açıklandı
Takip Et

'Ayhan Bora Kaplan' davasında nihai karar açıklandı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen Ayhan Bora Kaplan davasında karar açıklandı. Ayhan Bora Kaplan’a 10 yıl hapis cezası verilirken, tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Ayhan Bora Kaplan' davasında nihai karar açıklandı
Takip Et

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi. 61 sanıklı davada son sözler sorulurken mahkeme başkanı davayı bitirip kararı açıkladı. Mahkeme Kaplan'a 10 yıl hapis cezası verirken tutukluluğuna devam kararı verdi.

Ek süre taleplerine ret

Mahkeme Başkanı, dün esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirtmiş ve heyet, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu’nun avukatlarının ek süre taleplerini, bu aşamada yargılamayı uzatmaya dönük olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat 1,5 milyar doları aştıDoğu Karadeniz'den yapılan ihracat 1,5 milyar doları aştıEkonomi

 

Trump, milyarder Warren Stephens'ı Londra Büyükelçiliğine aday gösterdiTrump, milyarder Warren Stephens'ı Londra Büyükelçiliğine aday gösterdiDünya

 

Bakan Bolat’tan fahiş fiyat açıklaması: Belediyeler esnafta sorumluluk almıyorBakan Bolat’tan fahiş fiyat açıklaması: Belediyeler esnafta sorumluluk almıyorEkonomi

 

Gündem
SON DAKİKA... Sahte dolarları dolaşıma sokan 4 kişi yakalandı, 20 bin sahte dolar ele geçirildi
Sahte dolarları dolaşıma sokan 4 kişi yakalandı
DEM Parti'den 'Öcalan' başvurusu sonrası açıklama: Devletin kulak vermesi gerek
DEM Parti'den 'Öcalan' başvurusu sonrası açıklama: Devletin kulak vermesi gerek
Uzman erbaşların sözleşmelerine ilişkin soru önergesi! TSK mensuplarının özlük hakları Meclis’e taşındı
Uzman erbaşlar ilgili soru önergesi! TSK mensuplarının özlük hakları Meclis’e taşındı
600 milyon dolarlık sahte dolar iddiası! Bahçeli: Külliyen yalan
600 milyon dolarlık sahte dolar iddiası! Bahçeli: Külliyen yalan
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ankara'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ankara'da yakalandı
Özbekistan’da Türklerin inşa ettiği otellerde Çinli ve Rus iş insanları cirit atıyor!
Özbekistan’da Türklerin inşa ettiği otellerde Çinli ve Rus iş insanları cirit atıyor!