Bornova Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz yemek

“İzmir’in öğrenci kenti” olarak bilinen Bornova’da belediye başkanı seçilen Ömer Eşki, göreve geldiği günden bu yana ‘sosyal belediyecilik’ kapsamında hayata geçirilen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Eşki, dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler için temel ihtiyaçlardan eğitime birçok konuda hayata geçirilen projeleri anlatarak, kamuda tasarruf genelgesinin sosyal hizmetleri azaltmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

1 Nisan’dan bu yana sosyal belediyecilik adına yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Eşki, şunları söyledi:

“Bornova'nın hafızasında Dost Market diye bir kurum vardı. Geçen sene kaldırılmıştı. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum, ülkenin ekonomik anlamda şartların ağırlaşması, vatandaşın temel ihtiyaçlarına ulaşma imkanlarının azalması bizi bu alana özellikle sevk etti. Kent marketler kurduk. Dokuz adet kuruluyor. Şu anda beş tanesi bitti. Altıncı ve yedincisi de çok yakında tam anlamıyla işleme geçmiş olacak. Birkaç ay içerisinde dokuzu da hayata geçmiş olacak. Vatandaşların tamamen ücretsiz şekilde faydalanabildiği, temel ihtiyaçlarını alabildiği marketleri kuruyoruz. Bunun dışında kent lokantası. Bu modeli biz Bornova'da üç noktada hayata geçireceğiz. İlki Çamdibi'nde resmi olarak başlamak üzere. İkincisi Mevlana Mahallesi'nde ve Kızılay Mahallesi'nde aynı zaman içerisinde açılacak. Esnafın olmadığı ve vatandaşın ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerde çok ucuza yemek yeme imkanları sunacağız. Kent mağazaları kuruyoruz iki adet. Hiç kullanılmamış tekstil ürünlerini vatandaşın ihtiyaçları dahilinde onlarla buluşturuyoruz.

“Gelen çocukların kendilerini özel hissetmelerini sağlamaya çalışacağız”

Bornova Belediyesi'nin BELGEM diye bir dershanesi var. Sadece tek bir noktadaydı bu dershane. Biz bunu dört ayrı noktaya birer bina şeklinde kuruyoruz. Pınarbaşı ve Işıkkent bölgelerinde de ikişer tane sınıf halinde açacağız. Yani Bornova'nın tamamına Belgem Dershanesi'ni yayacağız. Burada daha önce bir yayın bağışı yapılmıyordu. Bu imkanları tamamıyla açacağız. Öğrencilerimize ders kitapları sunacağız. Yayın organlarına teslim edecek kendilerine. Günlük dört saat öğrencilerimiz gelip gidiyorlardı buraya. Bir uzun teneffüs saati vereceğiz. Burada da gelen öğrencilerimize Bornova'nın işte en ünlü restoranları hangileriyse o yemek arasında kendilerine ücretsiz şekilde bu restoranlardan yemek imkanı sağlayacağız. Cep sineması oluşturacağız. Gelen çocukların kendilerini özel hissetmelerini sağlamaya çalışacağız. Kısacası kendi çocuğumuzu dershaneye götürdüğümüzde hangi hizmetleri almasını istiyorsak o hizmetlerin sunulmasını sağlayacağız.

“250-300 arasında vatandaşımızın evine sıcak yemek imkanı sunacağız”

Sosyal yardım anlamında elimizin değdiği ulaşabildiği her yere ulaşmak istiyoruz. Aşevimizde evinde bir kap yemek bile hazırlanamayan bazı tek başına yaşayan yaşlılarımız oluyor. Onların şu anda sayısı ve yerli deniliyor. Günde herhalde 250-300 arasında vatandaşımızın evine sıcak yemek imkanı sunacağız.

“Belediyeciliği planlarken Dünya Gelişmişlik Endeksi'nde önemli oranda takip ettik”

Bir de üniversite öğrencilerinin işte burada bir gençlik merkezi geçmişi vardı. Tekrardan o gençlik merkezini hayata geçirip gelen üniversiteli kardeşlerimize buradan eskisi gibi destek olmaya devam edeceğiz. Özellikle de vize ve final dönemlerinde de yapabilirsek evlerine yemek gönderme niyetimiz var. Biz belediyeciliği planlarken Dünya Gelişmişlik Endeksi'nde önemli oranda takip ettik. Bu takip esnasında da mesela protein beslenme miktarı bir geçmişlik endeksi. Mantar üretim tesisi kuruyoruz. Burada ürettiğimiz mantarlar hem kendi kurulum maliyetlerini ve işletme giderlerini karşılayacak. Arta kalanı özellikle mantarla buluşmayan, gelir seviyesi düşük mahallelerde ücretsiz dağıtacağız. Bir de bir balıkçılık kooperatifiyle anlaşıp yine balığa ulaşamayan birçok dar gelirli mahalleye protein desteği anlamında ücretsiz balık dağıtımı yapacağız.”

“Devrimcinin bahanesi olmaz”

Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe konulan ‘kamuda tasarruf’ genelgesinin belediyenin sosyal belediyecilik hizmetlerini sekteye uğratmayacağını belirten Eşki, SGK prim borçları konusuna da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben CHP Gençlik Kolları'nda yetiştim. Bizde temel bir doktrin vardır. Devrimcinin bahanesi olmaz. Bu anlamıyla bunlar dışında hiçbir şekilde elimizi kolumuzu bağlayacak işler değil. Bornova'da 460 binin üzerinde bir nüfus yaşıyor. Bu genelge sizin 10 binle planladığınız hizmeti yapmanıza engelliyorsa diğer 450 bine başka hizmetler sunabilirsiniz. Yerelde politika öğretmek bir yetenek ve meziyet işidir. Bizim geldiğimiz gelenekte de bu anlamda bir sıkıntı çekeceğimizi düşünüyorum. Elbette işler yapılmasın diye bir şeyler yapıldığı ortada. Belediyenin gelirlerini kesmeye yönelik de çok faaliyet var. Örneğin; daha önceden ilçenizde satılan bir kamu arazisinin yüzde 30 geliri belediyelere gelirdi. Şimdi onu bir hülle yoluyla, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü üzerinden belediyelerin bu gelir kalemini de kesiyorlar. Ama gelir kalemi arttırmak da yerel yöneticilerin bir görevi. Bu anlamıyla ben tüm engellemelere rağmen çok başarılı bir sürece CHP’li belediyeler olarak geçireceğimizi düşünüyorum. Ben o anlamda şanslı belediyeciyim. Bornova Belediyesi'nin bir SGK prim borcu yok. Bundan sonra da olmaması için çalışıyoruz. O da yereldeki alternatiflerin doğru değerlendirilmesi de mümkün olacak bir durum. O anlamıyla Bornova'da bir hizmette bir sıkıntı yaşatmayacağız.”

Özgür Özel talimat vermişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkanlarına sosyal hizmetler ve yardımlardan kesinti yapılmaması talimatı vermişti.