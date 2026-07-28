Borsa İstanbul günün ilk yarısında değer kazandı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,80 puan ve yüzde 0,30 artışla 13.816,57 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 63,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,31 ile ulaştırma, en fazla kaybeden ise yüzde 7,30 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine karşın çip üreticisi şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900-14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.