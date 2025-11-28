  1. Ekonomim
İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı, Uşak Seramik paylarında manipülatif işlemler kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

Borsa İstanbul manipülasyon operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Seramik A.Ş. hisselerinde İstanbul ve Diyarbakır’da manipülatif işlemler kapsamında, 6 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

Yatırımcıları zarara uğrattıkları tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün işbirliğiyle, borsa manipülatörlüğü yapan bir şebeke daha çökertildi. İstanbul Mali Şube polisi, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir şebekenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiğini, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yaparak yapay artış veya düşüşlerle yatırımcıların zarara uğrattıklarını tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda şebekeye yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Zanlılar emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

