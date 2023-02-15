Borsa İstanbul'dan depremzedelere yardım

Borsa İstanbul Grubu, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerine AFAD ile koordinasyon halinde, deprem bölgesinden gelen talepler doğrultusunda, 5 tırlık yardım ile arama kurtarma çalışmaları için jeneratör, kesici-delici hiltiler ve depremzedelerin ısınma ihtiyaçları için elektrikli ve tüplü ısıtıcılardan oluşan 3 tırlık araç ve gereci 2 gün içinde ulaştırıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, yardımların AFAD Deprem Koordinasyon kriz yönetim merkezlerine teslim edildiği aktarılırken, bazı çalışanların deprem bölgelerinde gönüllü olarak çalışmalara katkı verdiği kaydedildi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilendi.