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Borsa manipülasyonu soruşturması: Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tahliye edildi

Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 24 Mayıs’ta tutuklanan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, 36 günlük tutukluluğun ardından etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak Tekirdağ Cezaevi’nden tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Borsa manipülasyonu soruşturması: Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tahliye edildi
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Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 24 Mayıs’ta tutuklanan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutukluluk durumunun incelenmesi sonucunda tahliye edildi.

7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Borsa İstanbul’da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında manipülatif işlemler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, bazı hisse senetlerinde yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı öne sürüldü.

Fethiye’de yakalanarak gözaltına alınmıştı

Hakkında gözaltı kararı verilen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Fethiye’de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ban, işlemlerin ardından tutuklanmıştı.

Tahliye edildi

Halk TV'nin haberine göre, 36 gün tutuklu kalan Ban, 'etkin pişmanlık'tan yararlandı. Ban, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Cezaevi'nden tahliye edildi.

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