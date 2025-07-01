Borsa manipülasyonu soruşturması: Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tahliye edildi
Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 24 Mayıs’ta tutuklanan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, 36 günlük tutukluluğun ardından etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak Tekirdağ Cezaevi’nden tahliye edildi.
Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 24 Mayıs’ta tutuklanan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutukluluk durumunun incelenmesi sonucunda tahliye edildi.
7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti
Borsa İstanbul’da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında manipülatif işlemler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, bazı hisse senetlerinde yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı öne sürüldü.
Fethiye’de yakalanarak gözaltına alınmıştı
Hakkında gözaltı kararı verilen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Fethiye’de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ban, işlemlerin ardından tutuklanmıştı.
Tahliye edildi
Halk TV'nin haberine göre, 36 gün tutuklu kalan Ban, 'etkin pişmanlık'tan yararlandı. Ban, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Cezaevi'nden tahliye edildi.