  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Borsa manipülasyonu soruşturmasında 13 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Takip Et

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 13 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 13 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Denetleme Raporu’nda Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) payında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı. Şüpheliler, daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 13 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.