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Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı

Borsacı Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma çerçevesinde İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özçelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Merkezi
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Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı
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Borsacı Nihat Özçelik, 'tehdit ve şantaj' suçlamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Tehdit ve şantaj suçlamaları

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, halkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i gözaltına aldı. 16 Aralık günü gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik’in, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamayla gözaltına alındığı öğrenildi.

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