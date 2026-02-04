Borsada "kara para" operasyonu: 22 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı

Borsa İstanbul’da işlem gören Ege Endüstri ile Jantsa hisselerinde “bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığı” yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında, söz konusu paylarda usulsüz işlem yapıldığı şüphesiyle operasyon başlatıldığı öğrenildi.

“Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı”

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet (piyasa dolandırıcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

NTV'de yer alan habere göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikâyet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlanan “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiği tespit edilmiştir.