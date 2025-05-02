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Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı, bir kişi serbest

"Borsada manipülasyon" soruşturmasında gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı, bir kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
AA
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Borsada manipülasyon soruşturması: 12 kişi tutuklandı, bir kişi serbest
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 13 kişiden 12'si tutuklandı

Sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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