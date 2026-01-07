  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Borsada manipülasyon soruşturması | 15 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

Borsada manipülasyon soruşturması | 15 şüpheli gözaltına alındı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda bir şirket adına sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsada manipülasyon soruşturması | 15 şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

Borsa İstanbul’da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyeti başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine bastı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da operasyon düzenlendi. Piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla 15 kişiyi gözaltına aldı.

SPK raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturmakla suçlanan 15 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarının işlendiği belirlendi.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 7 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı! Çığ tehlikesi, sağanak,rüzgarYurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı! Çığ tehlikesi, sağanak,rüzgarGündem
Altında yön ne olacak? Gözler ABD verilerinde: İşte 7 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön ne olacak? Gözler ABD verilerinde: İşte 7 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 