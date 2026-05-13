  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 2 kişi gözaltına alındı
Takip Et

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 2 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında işlem gören "AVOD" hissesinde manipülatif eylemler yaptığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 2 kişi gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından BIST pay piyasasında işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (AVOD) hissesinde manipülatif eylemler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Çok yönlü inceleme sürüyor

Açıklamada, bu eylemler nedeniyle İzmir ve İstanbul'da yapılan operasyon kapsamında, Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında "piyasa dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Suç delillerinin tespiti için şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Vakıf Katılım’a “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüVakıf Katılım’a “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüŞirket Haberleri

 

Çay üreticilerinden yaş çay alım fiyatında artış beklentisiÇay üreticilerinden yaş çay alım fiyatında artış beklentisiEkonomi

 