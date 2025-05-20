  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Borsada usulsüzlük soruşturması: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Takip Et

Borsada usulsüzlük soruşturması: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsada usulsüzlük soruşturması: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

İBB’ye yönelik yeni operasyon: Birçok isim gözaltına alındıİBB’ye yönelik yeni operasyon: Birçok isim gözaltına alındıGündem
Bankada parası olanlar dikkat! IBAN ile ödemede yeni dönem başladı: Sistem nasıl işleyecek?Bankada parası olanlar dikkat! IBAN ile ödemede yeni dönem başladı: Sistem nasıl işleyecek?Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 20 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 20 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri...Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri...Gündem

 

Gündem
Narin cinayetinde tutuklanmıştı! Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Narin cinayetinde tutuklanmıştı! Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yeni operasyon: Birçok isim gözaltına alındı
İBB’ye yönelik yeni operasyon: Birçok isim gözaltına alındı
Mersin'de fabrika yangını: Yol ulaşıma kapatıldı
Mersin'de fabrika yangını: Yol ulaşıma kapatıldı
Esenyurt'ta yangın sırasında bir kadın 8. kattan atladı
Esenyurt'ta yangın sırasında bir kadın 8. kattan atladı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Dervişoğlu: Öncelikle takdir edilmemiz lazım!
Dervişoğlu: Öncelikle takdir edilmemiz lazım!