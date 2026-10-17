Boşanacak çiftleri ilgilendiren karar: Altınlar için bekleme şartı kalktı

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Yıllar süren evliliğin ardından boşanmaya karar veren çift, ziynet eşyaları nedeniyle de mahkemelik oldu. Aile Mahkemesi'nin altınların iadesine ilişkin kararına rağmen alacağını tahsil edemeyen kadın, eski eşi hakkında icra takibi başlattı.

Eski koca ise boşanma davasının henüz kesinleşmediğini belirterek icra takibine itiraz etti. Boşanma kararı kesinleşmeden, bu kararın ferisi niteliğindeki alacakların da talep edilemeyeceğini savunan davacı, takibin iptalini istedi.

İcra Hukuk Mahkemesi itirazı reddetti

İcra Hukuk Mahkemesi, eski kocanın şikayetini reddetti. Kararı istinafa taşıyan davacının başvurusu, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 8. Hukuk Dairesi tarafından da kabul edilmedi.

BAM, icra takibinin dayanağının Aile Mahkemesi'nin ziynet alacağının iadesine ilişkin kararı olduğunu belirtti. Takip kapsamında ziynet eşyalarının yanı sıra bu alacağa ilişkin yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tahsilinin de talep edildiğine dikkat çekti.

Yargıtay: Ziynet alacağı boşanma kararından bağımsız

Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz eden davacı kocanın başvurusu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından incelendi.

Yargıtay, aile ve şahsın hukukuna ilişkin kararların kesinleşmeden icraya konulamayacağını, boşanma kararına bağlı tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin de aynı kurala tabi olduğunu belirtti.

Ancak ziynet alacağına ilişkin hükümlerin farklı değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Yargıtay, bu alacakların tarafların kişisel veya ailevi durumlarında değişikliğe yol açmadığını, yalnızca mal varlıklarını etkilediğini vurguladı.

Boşanma kesinleşmeden icra takibi yapılabilecek

Yüksek Mahkeme, ziynet alacağına ilişkin kararların boşanma hükmünün ferisi niteliğinde olmadığını ve bağımsız bir edaya ilişkin olduğunu belirtti. Bu nedenle söz konusu kararların, diğer alacak hükümleri gibi kesinleşmeden icraya konulabileceğine hükmetti.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını yerinde bularak onadı. Böylece ziynet eşyalarının iadesine ilişkin alacaklarda, boşanma kararının kesinleşmesi beklenmeden ilamlı icra takibi yapılabilmesinin önü açıldı.