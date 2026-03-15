Boşanma davalarında yeni dönem: Arabulucu modeli devreye girecek

Yargıdaki ‘ara buluculuk’ sayesinde 2017 yılından bu yana yüzde 83 başarı elde edilerek 2 milyon 54 bin 423 dosyada uzlaşma sağlandı. Buna rağmen mahkemelerde yoğunluk sürüyor.

Bu durumu azaltmak için uzlaştırma ve ara buluculuk uygulamaları 12. yargı paketiyle birlikte daha da yaygınlaştırılacak.

Yeni düzenleme ile 8-10 yıl süren çekişmeli boşanma davalarının kısaltılacak. Tarafların mahkeme önünde boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etmeleri hâlinde dosya ara buluculuğa yönlendirilecek.

Tutanak buradan da nüfus müdürlüğüne gönderilecek ve boşanma kararı kesinleşecek. Türkiye'den Gamze Erdoğan'ın haberine göre nafaka, maddi ve manevi tazminat ile velayet gibi boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin uyuşmazlıklar ise yargılama kapsamında ayrıca değerlendirilmeye devam edecek.