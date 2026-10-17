Boşanma kesinleşmeden altınlar geri alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu

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Yargıtay'ın kararı ile birlikte, boşanma davalarında altın alacaklarının tahsili için davanın sonuçlanmasını bekleme zorunluluğu bulunmadığı kesinleşti.

Yıllarca süren evliliklerinin ardından boşanma kararı alan bir çift, ziynet eşyalarının iadesi konusunda mahkemelik oldu. Aile Mahkemesinin altınların iadesine ilişkin kararına rağmen alacağını tahsil edemeyen kadın, eski eşi hakkında icra takibi başlattı. Ancak eski koca, boşanma kararının henüz kesinleşmediğini ileri sürerek icra takibine karşı çıktı.

Boşanma kararı kesinleşmedi diyerek takibe itiraz etti

Eski eş, boşanma hükmü kesinleşmeden bu kararla bağlantılı alacakların da icra yoluyla tahsil edilemeyeceğini savundu. Bu gerekçeyle başlatılan icra takibinin iptal edilmesini talep etti.

Uyuşmazlık üzerine yapılan incelemede İcra Hukuk Mahkemesi, eski kocanın şikâyetini reddetti. Kararın istinafa taşınması üzerine dosyayı ele alan Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi de başvuruyu kabul etmedi.

Yargıtay ziynet alacaklarını diğer hükümlerde​n ayrı değerlendirdi

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, aile ve şahsın hukukuna ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmeden icraya konulamayacağını belirtti. Yüksek Mahkeme, boşanma kararına bağlı tazminat, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Bununla birlikte Yargıtay, ziynet eşyalarının iadesine ilişkin alacakların farklı bir hukuki niteliğe sahip olduğuna dikkat çekti. Kararda, ziynet alacağının tarafların kişisel veya ailevi durumlarında herhangi bir değişiklik meydana getirmediği, yalnızca mal varlıklarını ilgilendirdiği vurgulandı.

Altınların iadesi için boşanmanın kesinleşmesi beklenmeyecek

Yargıtay, ziynet alacağına ilişkin hükümlerin boşanma kararının ferisi, yani ona bağlı bir sonucu niteliğinde olmadığını belirtti. Bu alacakların bağımsız bir edaya ilişkin olduğunu değerlendiren Daire, altınların iadesine yönelik mahkeme kararlarının boşanma hükmü kesinleşmeden de icraya konulabileceğine hükmetti.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını onadı. Böylece ziynet eşyalarının iadesine ilişkin alacakların tahsili için boşanma kararının kesinleşmesini bekleme zorunluluğu bulunmadığı yönündeki yaklaşım teyit edilmiş oldu.