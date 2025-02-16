Boşanmalar 20 yılda ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 2004'te 615 bin 557 olan evlenen çift sayısı, 2023'te 565 bin 435'e geriledi. Boşanma sayısı ise 2004'te 91 bin 22 iken, 2022'de 182 bin 437'ye kadar yükseldi. Son 20 yılda boşanan çiftlerin sayısı İkiye katlandı.

Son 20 yılda evlenme oranı düşerken, boşanma oranı arttı. Kaba evlenme hızı 2004'te yüzde 9,10 iken, 2023'te yüzde 6,63'e geriledi. Kaba boşanma hızı ise 2004'te yüzde 1,35 iken, 2023'te yüzde 2,01'e yükseldi.

20 yılda 2 milyon 559 bin 910 kişi boşandı

Son 20 yılda 11 milyon 800 bin 266 çift evlenirken, 2 milyon 559 bin 910 çift boşandı. Evlenenlerin sayısı azalırken, boşananların sayısı arttı.

2004'te 615 bin 557 çift evlenirken, 2023'te bu rakam 565 bin 435'e geriledi. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2004'te 91 bin 22 iken, 2023'te 171 bin 881'e yükseldi. Boşanmaların çoğunluğu 30-39 yaş aralığında yaşanıyor.