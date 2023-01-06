Bostancı-Dudullu Metro Hattı hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nın açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda tüm Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'u yöneten büyükşehir belediye başkanlarının mutlaka geçmek zorunda oldukları bir sınav olduğunu, bu zorlu sınavın da metro sınavı olduğunu söyledi.

Raylı sistemlerin, İstanbul'un ulaşım sorunlarının en temel, en acil ve en kalıcı çözümü olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Metro, medeniyetin, medeni kentlerin başat meselesidir. Ne yazık ki dünyanın önde gelen pek çok kenti, İstanbul'u bu yarışta geride bıraktılar. O yüzden göreve gelir gelmez tabiri caizse metro yapmayı İstanbul için bir onur ve ana hizmet meselesi kabul ettik." diye konuştu.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın 14,3 kilometre uzunluğunda, 13 istasyondan oluşan ve yan unsurları nedeniyle çok boyutlu bir mega proje olduğunu anlatan İmamoğlu, proje kapsamında Bostancı istasyonunda 869 araçlık, Kozyatağı istasyonunda 1692 araçlık olmak üzere toplam 2 bin 565 araçlık yeraltı otoparkı inşa ettiklerini ve kısmetse bunları yaz aylarında hizmete açacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından genel başkanlar metro hattının açılış kurdelesini keserek, İmamoğlu rehberliğinde Bostancı İstasyonu’ndan Parseller İstasyonu’na kadar yeni hattı deneyimledi.