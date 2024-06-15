Boston polisi, Eylem Tok'un oğluyla Küba'ya kaçma şüphesi üzerine operasyonu hızlandırmış

Trafik kazasında 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve oğlunu Mısır üzerinden ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok, Türkiye'nin iade talebi kapsamında ABD'de yakalandı. Gece yarısı yeni bir açıklama daha yapan Bakan Tunç, Tok ve oğlunun Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını duyurdu. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacak.

Reuters’ın aktardığına göre, Boston polisi operasyona anne ile oğulun kaçma şüphesi olduğu için hız verdi. Yapılan operasyonda yakalanan anne ile oğulun yanında 5 bin dolar nakit yakalandı. Ayrıca ikilinin, senelik ücreti 46 bin dolar olan bir okulu da ziyaret ettikleri belirlendi.

İkilinin, sahte pasaport ile Küba’ya kaçmak isteyebileceği de mahkeme kayıtlarında yer aldı.