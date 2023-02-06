BOTAŞ: Bazı bölgelerde gaz akışı durduruldu

ANKARA (EKONOMİ)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), depremden ekilenen bazı il ve ilçelere gaz akışının durdurulduğunu bildirdi.

BOTAŞ, yazılı bir açıklama yaparak deprem bölgesinde Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar nedeniyle Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğu açıklandı.

Kilis ili gaz hattının etkilenmekle birlikte, boru hattı içindeki mevcut gazdan beslenmeye devam edildiği kaydedildi.

BOTAŞ açıklamasında, dağıtım şirketleri ile koordinasyon sağlanarak, hastane, fırın vb. kritik tesislere sıkıştırılmış doğalgaz ve tüpgaz tedarik edildiği bildirildi.

BOTAŞ'tan sabah saatlerinde yapılan ilk açıklamada, ham petrol boru hatlarında yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmediği, bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle koordineli olarak vatandaşlara güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtilmişti.