  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bowling makinesinin çarptığı Melike hayatını kaybetti, iş yeri sahibi tutuklandı
Takip Et

Bowling makinesinin çarptığı Melike hayatını kaybetti, iş yeri sahibi tutuklandı

Bir eğlence merkezinde çalışırken bowling mekanizmasının çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki Melike Yeter, ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırılan Yeter’in iç kanama geçirdiği belirlendi. Genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bowling makinesinin çarptığı Melike hayatını kaybetti, iş yeri sahibi tutuklandı
Takip Et

Akşam saatlerinde çalıştığı eğlence merkezinin bowling alanında bulunan hat ve lobut toplama mekanizmasındaki düzenek, Melike Yeter’e aniden çarptı. Yaralanan genç kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İlk müdahalesinin ardından taburcu edilen Yeter, dinlenmek üzere evine gitti.

Bir süre sonra rahatsızlanan Yeter, yeniden hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde iş kazası nedeniyle iç kanama geçirdiği belirlendi. Doktorların müdahalesine rağmen 28 yaşındaki kadın kurtarılamadı.

Melike Yeter’in yaklaşık üç ay önce nişanlandığı öğrenildi.

İş yeri sahibi tutuklandı

Öte yandan iş yeri sahibi F.B. (34) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da bahis dolandırıcılığı: Canlı yayını 7 saniye geciktirip milyonlar kazandılarİstanbul'da bahis dolandırıcılığı: Canlı yayını 7 saniye geciktirip milyonlar kazandılarGündem
Türk şirket İngiltere pazarına uzandı: Ambalaj devini bünyesine kattıTürk şirket İngiltere pazarına uzandı: Ambalaj devini bünyesine kattıŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ekim 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel emekli promosyonlarıEkim 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel emekli promosyonlarıEkonomi