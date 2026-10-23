Bowling makinesinin çarptığı Melike hayatını kaybetti, iş yeri sahibi tutuklandı
Bir eğlence merkezinde çalışırken bowling mekanizmasının çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki Melike Yeter, ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırılan Yeter’in iç kanama geçirdiği belirlendi. Genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.
Akşam saatlerinde çalıştığı eğlence merkezinin bowling alanında bulunan hat ve lobut toplama mekanizmasındaki düzenek, Melike Yeter’e aniden çarptı. Yaralanan genç kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
İlk müdahalesinin ardından taburcu edilen Yeter, dinlenmek üzere evine gitti.
Bir süre sonra rahatsızlanan Yeter, yeniden hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde iş kazası nedeniyle iç kanama geçirdiği belirlendi. Doktorların müdahalesine rağmen 28 yaşındaki kadın kurtarılamadı.
Melike Yeter’in yaklaşık üç ay önce nişanlandığı öğrenildi.
İş yeri sahibi tutuklandı
Öte yandan iş yeri sahibi F.B. (34) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.