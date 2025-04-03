Boykot paylaşımı yapan fenomen doktor da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada boykota destek verenlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kişilerin gözaltına alınmasının ardından aralarında tanıdık isimler olduğu da ortaya çıktı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 kişinin içinde sosyal medyada paylaşımlar yapan doktor Enes Özel'in de olduğu ortaya çıktı.

"Düşündüğü tek şey hastaları"

Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medyada içerik üreten doktor Enes Özel de yer alıyor. Enes Özel'in avukatı Gülşen Başarır, sosyal medya üzerinden gözaltı haberini duyurdu.

Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti. https://t.co/FVdKMdKIxS — Gülşen Başarır (@gulsenbasarir) April 3, 2025

Başarır, müvekkilinin, hastalarıyla seanslarını yapamayacak olmasından endişe ettiğini bildirdi. Başarır şunları paylaştı:

"Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti."

"Enes Özel'i derhal serbest bırakın"

İstanbul Tabip Odası da doktor Özel'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada mizahi dille yapılmış bir boykot paylaşımının gözaltı gerekçesi yapıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın."

Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın. https://t.co/6SYINp7EMq — İstanbul Tabip Odası (@istabip) April 3, 2025

Ne oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı medya kuruluşlarını Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gelen protestoları ve Saraçhane'deki eylemleri yayınlamaması nedeniyle boykot listesine eklediğini açıkladı.

“Bizi görmeyeni gömeceğiz” diyen Özel, halkı EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, Turkuaz Yayınevi, Milli Piyango, misli.com, iddia.com, ETS Tur, DHA ve İHA’yı boykot etmeye çağırdı.

Bir grup üniversite öğrencisi ise bu çağrıyı bir adım öteye taşıdı ve herkesi 2 Nisan’da alışveriş yapmamaya çağırdı.

Özel, X hesabından, üniversitelilerin tüketim boykotuna destek verdiğini duyurdu. Herkesi 2 Nisan’da boykota çağıran Özel, “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrısı yapanlar hakkında re’sen soruşturma başlattı.