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Boykot soruşturmasında 11 şüpheliye adli kontrol talebi

Sosyal medyada boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. Aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi
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Boykot soruşturmasında 11 şüpheliye adli kontrol talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle "boykot" çağrısı yapanlara yönelik "Nefret ve Ayrımcılık", "Halkı Kin ve Düşmanlığa" tahrik suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun bulunduğu da öğrenildi

11 şüpheli için adli kontrol talebi

Soruşturma kapsamında Bekir A. (26), Yeliz A. (24), Mehmet E.C. (50), Berna G.K. (50), Ömer Ç. (38), Şenay A. (43), Aslı Y. (37), Muhammet E.Ö. (34), Ceren Ö. (25), Damla K. (41) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) adlı 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Öte yandan 5 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. 

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