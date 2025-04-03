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Boykota destek vermişti: Başak Gümülcinelioğlu TRT'nin "Muhabir" dizisinden çıkarıldı

TRT, boykot paylaşımı yapan ve bu paylaşımları yapanları destekleyen oyuncuları bünyesindeki dizilerden çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Başak Gümülcinelioğlu'nun da “Muhabir” isimli diziden çıkarıldığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Boykota destek vermişti: Başak Gümülcinelioğlu TRT'nin "Muhabir" dizisinden çıkarıldı
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Emrah Aguş‘un yönettiği SO Medya imzalı dizinin çekimleri önceki gün başlamıştı.

Dizinin Uğur’u Furkan Andıç, boykotla ilgili hiçbir paylaşım yapan 6 yıllık sevgilisi Aybüke Pusat‘a “Yanındayım gülüm” mesajı atarak destek verdiği için projeden çıkarıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Muhabir” dizisinin Duygu’su Başak Gümülcinelioğlu da bugün dizinin kadrosundan çıkarıldı. 

Aybüke Pusat‘a fotoğrafını paylaşarak destek olan Gümülcinelioğlu'nun, Oyuncular Sendikası’nın paylaşımını alıntıladığı için kadrodan çıkarıldığı iddia edildi.

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