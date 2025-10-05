  1. Ekonomim
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda iki gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda bir aracın kente uyuşturucu sokmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada iki gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Böylesi ilk kez oldu! Gelinliğe boncukla işlenmiş 25 kilogram uyuşturucu bulundu - Resim : 1

"Kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermeyecek"

"Hangi yolu denerse denesinler kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermiyor, vermeyecek. Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız istihbari çalışmaları neticesinde şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada araçta bulunan 2 adet gelinlik elbise üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gr uyuşturucu madde yakalanmıştır. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız. Gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonla zehir tacirlerini kıskıvrak yakalayan İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

