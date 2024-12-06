Boynuzlu kızıl geyik kafası satmaya çalışırken yakalandı

Nesli tükenme tehlikesinde olan kızıl geyik kafasını internet üzerinden satmaya çalışan şüpheli Kırşehir'de yakalandı.

25 bin liraya satmak istedi

İl Emniyet Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, bir şüphelinin internet üzerinden boynuzlu kızıl geyik kafasını 25 bin lira karşılığında satışa sunduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenlendi

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Şubesi ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ile kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Kızıl geyik kafası ele geçirildi

Adreste yapılan aramada ele geçirilen kızıl geyik kafası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Geyik kafasını başka birinden satın aldığını öne süren şüpheli Y.U. hakkında adli işlem başlatıldı.