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Bozbey davasında ara karar: 6 sanık tahliye edildi

Bursa’da 63 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu 6 sanığın tahliyesine, 10 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma ertelendi.

Haber Merkezi
İHA
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Bozbey davasında ara karar: 6 sanık tahliye edildi
DHA
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesinde ara karar açıklandı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Nilüfer’deki imar iddialarının ele alındığı davanın ikinci celsesinde sanıkların savunmaları ile avukatlarının talepleri değerlendirildi.

Duruşmanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin Gür, Abdulkadir Alkan, Ahmet Atış, Muhkim Demirtaş, Naci Kale ve Tamer İşler’in tahliyesine karar verdi.

Bozbey davasında ara karar: 6 sanık tahliye edildi - Resim : 1

Heyet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklu yargılanan Mustafa Bozbey’in yanı sıra diğer 10 sanığın ise mevcut delil durumu ve dosyadaki değerlendirmeler kapsamında tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşmasını 30 Kasım 2026 tarihine erteledi. Böylece verilen tahliye kararlarının ardından dosyada tutuklu sanıkların sayısı 10’a düşmüş oldu.

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