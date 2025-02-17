Bozcaada Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 52 bin TL oldu

Bozcaada Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda, Bozcaada Belediyesi'nde en düşük kadrolu işçi maaşı net 52 bin TL'ye yükselirken, ikramiye dahil en düşük maaş 63 bin TL oldu.

Bu rakamın ilçe belediyeleri arasında Türkiye'de bir rekor olduğu tahmin ediliyor.

Bozcaada haber internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bozcaada Belediyesi'nde kadrolu işçiler için en yüksek maaş net 63 bin TL, ikramiye dahil 74 bin 600 TL olarak belirlendi.

Belediyeye bağlı Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki çalışan sözleşmeli personellerin maaşlarında da önemli iyileştirmeler yapıldı.

Şirket çalışanları için en düşük ücret 50 bin TL olurken, ikramiye dahil en düşük maaş 53 bin 800 TL'ye çıktı.

Şirket bünyesindeki en yüksek maaş ise ikramiye dahil 70 bin 600 TL olarak açıklandı. Yeni işe başlayacak çalışanların maaşı ise 47 bin 700 TL, ikramiye dahil 51 bin 500 TL olacak.

Sendikadan açıklama

Belediye-İş Sendikası temsilcileri Rahmi Alkan ve Mehmet Akif Alan, belediye önünde çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak toplu iş sözleşmesini kutladı.

Rahmi Alkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgemizde bir ilke imza atacağız. Yine en güzelini biz yaptık. Bütün Bozcaada Belediyesi emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Bozcaada Belediyesi'nde asgari ücret 50 bin TL olmuştur. Emek en yüce değerdir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Belediye-İş Sendikası! Bu arada beni arayan sarı sendika şube başkanı arkadaşlar, 'çok güzel sözleşme yapmışsınız, önümüzdeki yıl beraber olacağız' demeyin. işçi sınıfını salonlarda törenle peşkeş çektiniz, şov yaptınız. Gelin birlikte mücadele edelim, kapımız herkese açık."