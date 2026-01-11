Bozcaada feribot hattında bazı seferler yapılamayacak

Ege Denizi'nde kuvvetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam ederken deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 07.00, 10.00 ve 22.00 ile Geyikli'den 08.00, 11.00 ve 23.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılacak.

Diğer hatlarda aksama bulunmuyor.