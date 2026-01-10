  1. Ekonomim
  3. Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 07.00, 10.00 ve 22.00 ile Geyikli'den 08.00, 11.00 ve 23.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılacak.

Diğer hatlarda aksama bulunmuyor.

