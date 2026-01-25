Bozcaada feribot hattında yarın yapılacak seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferler yapılamayacak. Diğer hatlardaki feribot seferleri ise planlı şekilde devam edecek.