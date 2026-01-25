  1. Ekonomim
  Bozcaada feribot hattında yarın yapılacak seferler iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferler yapılamayacak. Diğer hatlardaki feribot seferleri ise planlı şekilde devam edecek.

