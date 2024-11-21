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Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi
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Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 ve 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Bozcaada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.

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