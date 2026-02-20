  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
Takip Et

Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yarın yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
Takip Et

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'deki seferler yapılamayacak. Diğer güzergahlarda seferler normal şekilde devam edecek.

ABD hisse senedi fonlarına güçlü sermaye girişi gerçekleştiABD hisse senedi fonlarına güçlü sermaye girişi gerçekleştiKüresel Ekonomi

 

ATO Teknoloji'ye Teknogirişim Rozeti: Yeni nesil girişimler arasında yerini aldıATO Teknoloji'ye Teknogirişim Rozeti: Yeni nesil girişimler arasında yerini aldıŞirket Haberleri

 